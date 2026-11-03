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Florida'da şiddetli yağışlar nedeniyle 7 ilçede ani sel için acil durum ilan edildi

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Florida Eyalet Valiliği, şiddetli yağışların hayati tehlike arz ettiğini açıklayarak eyalet genelinde 7 ilçede ani sellere karşı acil durum ilan etti. Bazı bölgelerde okullar bir gün tatil edildi ve NWS hafta içinde ani sellerin şiddetlenebileceği uyarısını yaptı.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle 7 ilçede ani sellere karşı acil durum ilan edildi.

CBS News televizyonunun haberine göre, Florida Eyalet Valiliği, şiddetli yağışların "hayati tehlike arz ettiğini" açıklayarak, eyalet genelinde 7 ilçede ani sellere karşı acil durum ilan edilmesine karar verdi.

Eyaletin bazı bölgelerinde okullar, bir günlüğüne tatil edildi.

Son 12 saatte düşen yağış oranının "rekor düzeyli" olduğu ve ani sellere karşı acil durumun "milyonlarca kişiyi etkileyebilecek" şekilde eyalet geneline yayılabileceği aktarıldı.

Florida Eyalet Valisi Ron DeSantis, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı bölgelerin selden etkilendiğini ve bu bölgelere yardım ulaştırılmasını hızlandıracaklarını belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), eyalette yağışların yol açabileceği ani sel baskınlarının hafta içinde şiddetlenebileceğini vurgulayan uyarı yayımladı.

Kaynak: AA
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