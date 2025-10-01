Haberler

Çifte cinayet zanlısı 35 yıl sonra idam edildi

Çifte cinayet zanlısı 35 yıl sonra idam edildi
ABD'nin Florida eyaletinde 35 yıl önce çalıştığı iş yerinde yaptığı soygunda iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürmesinden dolayı idama mahkum edilen 64 yaşındaki katilin cezası infaz edildi. Cezaevinde zehirli iğneyle idam edilen katille birlikte Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

ABD'nin Florida eyaletinde, 35 yıl önce işlediği cinayetten dolayı idama mahkum edilen 64 yaşındaki kişinin cezası infaz edildi.

35 YIL SONRA İDAM EDİLDİ

NBC News'un haberine göre, Victor Tony Jones 1990'da çalıştığı iş yerinde yaptığı soygun sırasında iş yeri sahiplerini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde ağır yaralı yakalanan Jones, 1993'te iki kez birinci derece cinayet ve silahlı soygundan suçlu bulunarak idama çarptırıldı. Jones, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi. Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.

EN FAZLA İDAM BU YIL İNFAZ EDİLDİ

Bu yıl, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği dönem olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.

ABD genelinde, bu yıl şimdiye kadar 34 kişi idam edilirken, yıl sonuna kadar en az 8 infazın daha yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
