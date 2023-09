FLO, yeni sezon koleksiyonunu vitrine çıkardı

FLO, yüzlerce modelin yer aldığı yeni sezon koleksiyonunu vitrine çıkardı.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, stilini en doğru şekilde tamamlamak isteyen kadınlar, bu sezonda hem günlük hem de şık kombinlerine özel dokunuşu yapıyor.

Birbirinden zarif ve şık topuklu ayakkabılar, günlük hayatın vazgeçilmezi olan "casual" modeller ve zamansız kıyafetlerle kombinlerini benzersiz hale getiriyor.

Marka, yalnızca kadınlara değil erkekler ve çocuklara da sezonun trend ürünlerini sunuyor. Siyah, beyaz, gri ve taba renkleriyle öne çıkan yeni sezon koleksiyonu, her sezon olduğu gibi bu sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. FLO'nun geniş çocuk koleksiyonundaki ayakkabılar, miniklerin ilgisini çekecek eğlenceli tasarımları ve her harekete kolaylıkla eşlik edecek anatomik yapısı sayesinde adımları daha keyifli hale getiriyor. Konforlu iç yapısı ve sevimli görüntüsüyle ilgi uyandıran modeller koşmayı ve zıplamayı seven miniklerin gözdesi oluyor.

FLO'nun kadın, erkek ve çocuklar için sunduğu yeni sezon koleksiyonuna, FLO mağazalarından veya "www.flo.com.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.