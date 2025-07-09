Flamenko Dansının Yıldızı Patricia Ibanez İstanbul'da Sahne Alacak

Flamenko dansının önde gelen isimlerinden Patricia Ibanez Romero, 23 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda gerçekleştirilecek gösteride Ibanez'e, gitarda Luis Amador, vokalde ise Sebastian Sanchez eşlik edecek.

Endülüs'ün önemli Flamenko merkezlerinden biri olan Jerez de la Frontera'da yetişen Patricia Ibanez, usta isimlerden eğitim aldı.

Eva Yerbabuena, Rafaela Carrasco, Farruquito, Juana Amaya ve Belen Maya gibi sanatçılarla sahne alan Ibanez, dansını bu süreçte geliştirdi.

Ibanez, 2007'de "Ciudad de Ubrique Flamenko Sanat Yarışması"nda, 2011'de "La Perla de Cadiz Ulusal Yarışması"nda serbest dans dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.