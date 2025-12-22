FKÖ: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri kurulması Filistin coğrafyasına karşı yürütülen bir soykırım savaşı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurmasının Filistin coğrafyasına karşı yürütülen bir "soykırım savaşı" olduğunu belirterek, bunun durdurulması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

FKÖ'ye bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni Yahudi yerleşim kararlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Şaban, İsrail kabinesinin Batı Şeria genelinde 19 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin kurulmasına onay vermesinin, "Filistin coğrafyasını sömürgeci yerleşim projesi lehine silmeye yönelik yarışta atılmış bir adım daha" ve Filistin coğrafyasına karşı yürütülen bir "soykırım savaşı" olduğunu vurguladı.

Bu kararın "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğuna işaret eden Şaban, söz konusu adımın işgal hükümetinin Filistin topraklarını ilhak etme, apartheid rejimini kalıcılaştırma ve tamamen Yahudileştirme yönündeki gerçek niyetlerini açıkça ortaya koyduğunu aktardı.

Şaban, kararın Başbakan Binyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin, Yahudi yerleşimlerini meşrulaştırmayı ve fiili yerleşimleri resmi yerleşim birimlerine dönüştürerek Filistin toprakları üzerindeki kalıcı İsrail kontrolünü pekiştirmeyi amaçlayan sistematik politikasının bir parçası olduğunun altını çizdi.

Kararın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına açık bir meydan okuma teşkil ettiğini belirten Şaban, Batı Şeria'nın, Filistin varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve şehirleri ile köyleri izole edilmiş, kuşatma altındaki bölgelere dönüştüren sistematik bir sömürgeleştirme sürecine sürüklendiği uyarısında bulundu.

Şaban, mevcut İsrail hükümetinin yerleşimleri genişletip yalnızca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere hizmet eden sömürgeci ve güvenlik amaçlı yol ağlarıyla birbirine bağlayarak coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefleyen stratejik bir vizyon doğrultusunda hareket ettiğini ifade ederek, konseyin tüm resmi ve sivil kuruluşlarla işbirliği içinde İsrail'in sömürgeci uygulamalarını uluslararası kamuoyu nezdinde teşhir etmek amacıyla hukuki, diplomatik ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail "güvenlik kabinesinin", dün, İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında,19 yeni yasa dışı yerleşim planını onayladığı bildirilmişti.

Bölgede, İsrail nezdinde de kaçak kabul edilen ancak tanınma kararı alınan yasa dışı yerleşim sayısı da 69'a yükselmiş oldu.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Atsiyon" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.