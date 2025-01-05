FKÖ: İsrailli milletvekillerinin çağrısı savaş suçu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekilinin, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini yönündeki çağrısının savaş suçu olduğunu söyledi.

Ruhi Fettuh yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail meclisi, on binlerce çocuk ve kadını yok etmekle ve Gazze Şeridi'ni büyük bir mezarlığa dönüştürmekle yetinmeyen ama Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri canlı görünce şaşıran kanlı aşırılıkçıların sığınağı haline geldi." ifadesini kullandı.

"TAM TEŞEKKÜLLÜ SAVAŞ SUÇU"

Fettuh, İsrailli milletvekillerinin çağrısını, "tam teşekküllü bir savaş suçu ve Filistin halkına karşı doğrudan soykırım çağrısı" olarak nitelendirdi. Filistinli yetkili, uluslararası topluma ve ülkelerin parlamentolarına İsrail'in "bu ırkçı ve kanlı tutumlarına karşı insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrailli aşırı sağcı 8 milletvekili, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gıda ve su kaynaklarının tamamının yok edilmesini talep etmişti.

Haaretz gazetesinde dün yer alan habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden 8 milletvekili Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Gazze'deki duruma ilişkin mektup göndermişti.