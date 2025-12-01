Fiziksel Şiddet Uygulayan Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yapılan canlı yayında bir kadına fiziksel şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli B.S'nin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı görüntülerin yer aldığı canlı yayını tespit etti. Yürütülen çalışmaların ardından şiddete maruz kalan kadının N.K, şüphelinin ise engelli raporu bulunan B.S. olduğu belirlendi.

B.S, ekipler tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.