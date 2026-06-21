Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçedeki fıstık aşılarını çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesi'ne ait bahçede fıstık aşılamasında kullanılan 174 dalı çalmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma devriyesi sırasında suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'da Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait bahçede bulunan, fıstık aşılamasında kullanılan dalları çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.
Devriye sırasında işletmeye ait bahçede aşılamada kullanılan kesilmiş 174 fıstık dalı ele geçirildi, 3 zanlı suçüstü yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz