Haberler

Fırtınada sürüklenen Liberya bayraklı gemi Sarıyer Kısırkaya'da karaya oturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de, Liberya bayraklı 'Banda' isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklenerek Kısırkaya önlerinde karaya oturdu. Gemideki 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye talebi bulunmazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

Sarıyer'de, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, Liberya bayraklı "Banda" isimli ticari gemi fırtına nedeniyle sürüklendi.

Kısırkaya önlerinde karaya oturan gemide bulunan 6 kişilik Türk mürettebatın tahliye taleplerinin olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbir amacıyla bölgede bekletiliyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor

İstanbul için korkutan uyarı! Asıl tehlike şimdi başlıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş

Ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı
İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı