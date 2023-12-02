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Fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.

Kaynak: AA / Güncel

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