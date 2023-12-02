Haberler ›› Güncel ›› Fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

Fırtına nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi

2 Aralık 2023 12:59 Son Güncelleme: 13:00 Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4'ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri yapılamayacak.