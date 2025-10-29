Haberler

Fırtına Kurbanı Üçler Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırtına Kurbanı Üçler Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan fırtına sonucu hobi bahçesinde devrilen konteynerin altında kalan Üçler Kılıç hayatını kaybetti. Cenazesi bugün kılınan namazın ardından defnedildi.

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde fırtınanın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteynerin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Üçler Kılıç (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Ayaş ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak ile birlikte fırtına ve hortum etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar ve direkler devrildi, Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı. İlçeye bağlı İlhanköy Mahallesi yakınında Üçler Kılıç'a ait hobi bahçesinde bulunan konteyner ev de devrilerek sürüklendi. Bu sırada hobi bahçesinde bulunan Üçler Kılıç, konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti. Hobi bahçesinin önünde bulunan otomobili de hasar gördü. Bu sırada Üçler Kılıç'ın eşi Gülten Kılıç'ın (36), kızı Esma Kılıç (14) ve 6 aylık bebeği Salih Ege Kılıç ile birlikte hobi bahçesinin yakınındaki evlerinde bulunduğu öğrenildi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak çalışan Üçler Kılıç için bugün Yenimahalle'deki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede; Kılıç'ın eşi, çocukları ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Üçler Kılıç'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.