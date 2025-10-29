Fırtına Kurbanı Üçler Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde fırtınanın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteynerin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Üçler Kılıç (40), son yolculuğuna uğurlandı.

Ayaş ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak ile birlikte fırtına ve hortum etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar ve direkler devrildi, Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresi yıkıldı. İlçeye bağlı İlhanköy Mahallesi yakınında Üçler Kılıç'a ait hobi bahçesinde bulunan konteyner ev de devrilerek sürüklendi. Bu sırada hobi bahçesinde bulunan Üçler Kılıç, konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti. Hobi bahçesinin önünde bulunan otomobili de hasar gördü. Bu sırada Üçler Kılıç'ın eşi Gülten Kılıç'ın (36), kızı Esma Kılıç (14) ve 6 aylık bebeği Salih Ege Kılıç ile birlikte hobi bahçesinin yakınındaki evlerinde bulunduğu öğrenildi. Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak çalışan Üçler Kılıç için bugün Yenimahalle'deki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede; Kılıç'ın eşi, çocukları ve kardeşleri güçlükle ayakta durdu. Üçler Kılıç'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.