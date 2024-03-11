Fırınlarda pide kuyruğu oluştu
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa'da vatandaşlar Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pide kuyruğu ezan okunmasına rağmen devam etti.
Fırınlarda pide kuyruğu oluştu
BURSA - 11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Bursa'da sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyraklar oluşturdu.
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti haline gelen Ramazan pidesini almak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen vatandaşlar ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti. Ezan okunmasına rağman pide kuyruğunun sürdüğü görüldü.