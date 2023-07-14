Sıcaklığın 250 derece ölçüldüğü fırında çalışan ustalardan ilginç çözüm: Kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinliyorlar

"El Nino" sıcaklarının etkili olduğu Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaklığın 250 derece ölçüldüğü ekmek fırınlarında ise durum çok daha vahim. Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam eden ustalar, serinlemek için çözümü kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemekte buluyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da 'El Nino' sıcakları etkisini gösterirken 250 dereceye ulaşan fırında ekmek pişiren ustalar kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalıştı.

KENTTEKİ TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana'da 'El Nino' sıcakları etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Kentte, sıcaklığa en çok maruz kalanlar ise ekmek fırınlarında ocak başında çalışan ustalar oldu.

ÜRETİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORLAR AMA...

İnsanlar gölgede durmakta bile zorlanırken, fırında ocak başında çalışan ustalar, hem fırının sıcaklığı hem de aşırı yaz sıcaklarıyla mücadele ediyor. 250 derece ölçülen fırının başında çalışan ustalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretimlerine aralıksız devam ediyor. Yazın bol bol soğuk içecek tükettiklerini kaydeden ustalar, serinlemek için ise kafalarını buzlu suya sokup hortumla serinlemeye çalışıyor.

"DONDURMA YİYORUZ, SOĞUK SU İÇİYORUZ"

Fırıncılardan Can Delibalta, "Adana'da havalar cehennem sıcakları gibi. Meteoroloji dahi yer yer sıcaklık 60 dereceye ulaşacak diyor. Biz burada dışarıdaki sıcakların 4 katı fazlasıyla çalışıyoruz. Bu da bizim ekmek paramız. Ancak işimizi çok seviyoruz. Sevmesek zaten bu iş yapılmaz. Fırının başında işimiz bitince kafamızı buzlu suya sokuyoruz. Dondurma yiyoruz, soğuk su ve içecek içiyoruz. Ancak o şekilde serinliyoruz. Dönüşümlü olarak fırın başında duruyoruz başka yolu yok. Biran önce sıcakların bitmesini istiyoruz. Allah meslektaşlarımıza ve dışarıda çalışmak zorunda olan bütün herkese yardım etsin" diye konuştu.