Aydın'da Fırın Tamiri Yapan Kişi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde fırın tamiri yapan Erdal İşcan, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemesi başladı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde fırın tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Erdal İşcan (60), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Erdal İşcan, fırın tamiri yaparken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İşcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdal İşcan'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

