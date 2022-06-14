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Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı - Akif Özdemir - Güncel
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Fırın çalışanı Eyüp, evinde silahlı saldırıda öldü

ADANA'da fırında çalışan Eyüp Özbadem (24), yalnız yaşadığı evinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti.

ADANA'da fırında çalışan Eyüp Özbadem (24), yalnız yaşadığı evinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti. Polis, evin yakınında terk edilmiş motosiklet tespit etti.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde fırında çalışan Eyüp Özbadem, yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan komşular, eve gelince Özbadem'i kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özbadem'i ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp Özbadem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, çalışma başlatırken, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet buldu. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Güncel

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