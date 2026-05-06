Fırat Üniversitesi'nde "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla sempozyum düzenlendi

Fırat Üniversitesi'nde 'Gelecek İçin Bir Milyon Ebe: Ebelikte Yatırım, Eğitim ve Dönüşüm' başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, ebelik mesleğinin önemi ve geleceği ele alındı.

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) Dünya Ebeler Günü kapsamında "Gelecek İçin Bir Milyon Ebe: Ebelikte Yatırım, Eğitim ve Dönüşüm" sempozyumu gerçekleştirildi.

FÜ Mustafa Temizer Konferans Salonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyumda ebelik mesleğinin bugünü ve geleceği ele alındı.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Sümeyye Barut, yaptığı konuşmada, ebelik mesleğinin toplum sağlığı açısından önemine değindi.

Barut, anne ve bebek sağlığının korunmasında ebelerin vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu ifade ederek, bu alanda yapılacak yatırımların ve nitelikli eğitimin önemli olduğuna dikkati çekti.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Uçar da sempozyum kapsamında gerçekleştirdiği "Ebelikte Nicelik ve Ebelikte Nitelik" başlıklı sunumunda, mesleğin yalnızca sayısal artışla değil, aynı zamanda nitelikli eğitim ve donanımlı insan gücüyle güç kazanabileceğini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Gökbulut da ebelikte sürdürülebilir istihdam ve çalışma modelleri üzerine bir konuşma yaptı.

Sempozyum kapsamında alanında uzman isimler, çeşitli sunumlar yaptı.

Sempozyuma, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
