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Siverek'te Fırat Nehri'nde Boğulma: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te Fırat Nehri'nde Boğulma: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Derya Ülger ile 5 yaşındaki Ada Yakut boğularak yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi; vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su altı ekiplerinin çalışması sonucu iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Derya Ülger ile 5 yaşındaki Ada Yakut, suda kayboldu. Çalışmalar sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Derya Ülger ile Ada Yakut, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra Ülger ve Yakut'un suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, suda kaybolan iki kişinin bulunması için su altı ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Derya Ülger ile Ada Yakut sudan çıkarıldı. Kontrolde, iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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