İzmir'de 28 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.S. adlı firari, saklandığı adreste yakalandı.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan firari M.S. (37), yakalandı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; kasten öldürme suçundan 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan firari M.S., Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel