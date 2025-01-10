Firari Hükümlü Yüreğir'de Yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel