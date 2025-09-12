Firari Hükümlü Yerköy'de Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., Jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'tın Yerköy ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'yı operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel