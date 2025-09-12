Haberler

Firari Hükümlü Yerköy'de Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A., Jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
