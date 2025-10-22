Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ş. jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, jandarma işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin (45) saklandığı adres tespit edildi.
Üçköprü Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel