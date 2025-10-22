Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin (45) saklandığı adres tespit edildi.

Üçköprü Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.