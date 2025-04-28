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Firari Hükümlü Yakalandı

Firari Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da, 10 ayrı suçtan 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.K. Hanönü ilçesinde jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da, 10 ayrı suçtan 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İşlediği 10 ayrı suç nedeniyle hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.K. Hanönü ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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