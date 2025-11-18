Haberler

Firari Hükümlü Uzunköprü'de Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına çıkış imkanı sağlama suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.H. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halise Hatun Mahallesi'nde "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.H'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
