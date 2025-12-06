Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A'yı (48) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.