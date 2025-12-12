Sakarya'da firari hükümlü yakalandı
Sakarya'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası bulunan M.T. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sakarya'da hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi ( 47) Adapazarı ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel