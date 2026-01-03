Nevşehir'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Haberler


Nevşehir'de dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.K, düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nevşehir'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT), kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında dolandırıcılık suçundan 30 kayıt ile kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K, evinde yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
