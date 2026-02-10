Salihli'de firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 yaşındaki firari hükümlü A.A., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında firari hükümlü A.A'nın (43) Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığını belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.