Mardin'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, 2 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel