Sivas'ta 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay hapsi bulunan firari hükümlü M.E. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen M.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

