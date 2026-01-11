Haberler

Samsun'da dolandırıcılık suçundan 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından İlkadım Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
