Samsun'da dolandırıcılık suçundan 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından İlkadım Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel