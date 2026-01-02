Haberler

Firari hükümlü, polis denetiminde yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde hakkında 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.Ö. (44), polisin yaptığı denetimde yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 31 Aralık'ta aranan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin kimlik sorgusunda H.Ö. hakkında 'Silahlı yağma' suçundan 19 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan firari hükümlü H.Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


