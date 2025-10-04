Haberler

Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından ele geçirildi. İkametinde yapılan aramada sahte altın üretiminde kullanılan makineler ve ruhsatsız av tüfekleri bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sahte kimlikle yakalanan ve hakkında 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü D.Y'nin (54) ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.

Firari hükümlü, Kuyucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yakalandı.

Yapılan sorgulamada, üzerinde sahte kimlik bulunan hükümlünün toplam 26 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

D.Y'nin ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 15 altın kalıbı, 2 bin 860 basıma hazır sahte altın, 2 bin 756 basılmış sahte altın, sahte altın üretiminde kullanılan temizleme makinesi ile çok sayıda makine ve materyal ele geçirildi.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
