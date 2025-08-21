Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te, 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında tespit edilen hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te, hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Motosikletli Yunus timleri, uygulama sırasında durdurdukları bir şüphelinin 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
