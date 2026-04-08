Muğla'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay hapsi bulunan firari hükümlü E.C.Y. yakalandı. Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla tutuklanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır