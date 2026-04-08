Muğla'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.