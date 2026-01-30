Erzurum'da bir firari hükümlü yakalandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.N.İ, yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü hakkında ayrıca başka bir suçtan da tahkikat başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, iki ayrı suçtan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.N.İ yakalandı.
Hükümlü hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da tahkikat başlatıldı.
M.N.İ işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel