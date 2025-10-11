Firari Hükümlü Erdoğan D. Gözaltına Alındı

İSTANBUL'da hakkındaki 12 yıl 7 hapis cezası nedeniyle 2018 yılından bu yana aranan firari hükümlü Erdoğan D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlüleri yakalamak için yaptıkları çalışmada 5 Ocak 2018 yılından bu yana aranan Erdoğan D.'nin Maltepe'de saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda Erdoğan D. gözaltına alındı. Firari hükümlü Erdoğan D.'nin 'Kasten öldürme', 'Resmi Belgede sahtecilik', 'Hükümlü veya tutuklunun firarı', 'Kadına karşı basit yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 12 yıl 7 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Erdoğan D.'nin ayrıca 15 ayrı aranması bulunduğu öğrenildi. Hükümlü Erdoğan D., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.