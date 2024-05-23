Firari hükümlü Eceabat'ta yakalandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Alçıtepe köyünde 12 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.Y'yi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.