Üye Girişi
Haberler

Firari hükümlü Eceabat'ta yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından Alçıtepe köyünde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Alçıtepe köyünde 12 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M.Y'yi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Alçıtepe Jandarma Eceabat Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden

Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title