Haberler

Salihli'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında firari hükümlü M.B'nin (28) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen baskında yakalanan M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sebastien Pocognoli: Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var

Galatasaray için bakın ne dedi
Galatasaray gözünü eski yıldızı Gedson Fernandes'e dikti

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeniden takımına istiyor
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Yeğenini diri diri toprağa gömen dayıdan ilk ifade

Yeğenini diri diri toprağa gömen dayıdan ilk ifade
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

Komşu ülkede kriz büyüyor! Havalimanını basıp polisle çatıştılar
Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem

Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
Kırgızistan'da alarm, hızla yayılan virüs eğitimi felç etti

O hastalık çocuklar arasında yayılıyor, yüzlerce okul kapatıldı
title