Salihli'de firari hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında firari hükümlü M.B'nin (28) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen baskında yakalanan M.B'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.