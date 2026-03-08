Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki K.T'yi yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe mevkisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, K.T'nin (71) "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan