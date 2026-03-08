Haberler

Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 yaşındaki K.T'yi yakaladı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe mevkisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, K.T'nin (71) "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
