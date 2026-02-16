Haberler

Batman'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Batman'da dolandırıcılıktan kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.T., yapılan GBT sorgulaması sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda ağabeyine ait kimlik kartını gösterdikten sonra kaçan Y.T. yakalandı.

Sorgulaması yapılan şüphelinin dolandırıcılıktan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Haberler.com

