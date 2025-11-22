Haberler

Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı

Firari Hükümlü Ankara'da Yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de hırsızlık suçundan aranan M.S.M.A, Kırşehir JASAT ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla Ankara'da yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ankara'da yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Kırşehir'de "hırsızlık" suçundan aranan M.S.M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Ankara'ya gittiğini tespit etti.

Bir ikamette saklanan hükümlü, Kırşehir ve Ankara JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

