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Alanya'da 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü inşaatta yakalandı

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Hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bitlis'teki cezaevinden firar eden hükümlü Y.T, Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinden firar eden ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta yakalandı.

Hakkında 6 ayrı suçtan toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2025 yılının temmuz ayında Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Y.T'nin (25) Alanya'da gizlendiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Payallar Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalıştığını belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Y.T, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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