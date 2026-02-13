Adana'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan A.D'nin "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel