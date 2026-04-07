Samsun'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 14 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "hırsızlık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. (45) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.