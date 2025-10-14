Firari Hırsız Derin Dondurucuda Yakalandı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.A., jandarma ekiplerince derin dondurucuda saklanırken tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kadışehri ilçesinde hakkında "hırsızlık" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın evinde olduğu bilgisini aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, firari A.A'yı mutfakta derin dondurucunun içinde saklanırken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel