Erzurum'da firari hükümlüyü JASAT timi yakaladı

Erzurum'da dolandırıcılık suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT timi tarafından yakalandı. Hükümlü, Tekman ilçesinde saklandığı yerde tespit edilerek gözaltına alındı.

ERZURUM'da 'Dolandırıcılık' suçundan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT timi tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hınıs Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Tekman ilçesinde saklandığı yerde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
