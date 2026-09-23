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Finlandiya ve Ukrayna, ortak savunma üretimini kapsayan Dron Anlaşması imzaladı

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dron Anlaşması imzaladıklarını bildirdi. Stubb, anlaşmanın savunma materyallerinin ortak üretimini mümkün kıldığını ve Finlandiya'nın bu işbirliği için hazır olduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "Dron Anlaşması" imzaladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Stubb, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, temasları kapsamında Zelenskiy ile bir araya geldiğini ifade etti.

Stubb, Finlandiya ve Ukrayna'nın savunma işbirliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirterek, "Bugün Zelenskiy ile bir Dron Anlaşması imzaladık. Anlaşma, diğer hususların yanı sıra, savunma materyallerinin ortak üretimini de mümkün kılmakta." sözlerini kullandı.

Finlandiya'nın ortak çalışma için hazır olduğunu aktaran Stubb, "Ukrayna'nın mücadelesinde bizim desteğimize ihtiyacı var. Bu işbirliğinden karşılıklı fayda sağlamakta. Ukrayna'nın deneyimlerinden ders çıkararak, kendi yeteneklerimizi güçlendiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Finlandiya medyası da Ukrayna'nın "Dron Anlaşmaları" kapsamında Avrupa Birliği (AB) ve birçok ülkeyle işbirliği yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA
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