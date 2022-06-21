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Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliğine ilişkin yaşanan sorunun çözüleceğine inanıyor

AA - Stipe Majic - Güncel
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Finlandiya, Türkiye ile NATO üyeliğine ilişkin yaşanan sorunun çözüleceğine inanıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin yaşanan sorunun NATO zirvesi öncesi çözüme ulaşacağına inandığını söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına ilişkin yaşanan sorunun NATO zirvesi öncesi çözüme ulaşacağına inandığını söyledi.

Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Marin, NATO'nun birlik içerisinde olması gerektiğini söyleyerek, Finlandiya ve İsveç'in NATO'yu uzun vadede daha güçlü kılacağını belirtti.

Marin, bir soru üzerine, NATO üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkması üzerine yaşanan sorunun Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesi çözüme ulaşacağına inandığını ifade ederek, çözümün NATO'nun açık kapı politikasıyla geleceğini düşündüğünü aktardı.

Plenkovic de Hırvatistan'ın NATO üyelik yolunda Finlandiya'ya destek verdiğine işaret ederek, "Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararına saygı duyuyoruz. NATO'nun güvenlik şemsiyesini Finlandiya ve İsveç de istiyor. Hırvatistan, NATO'nun günümüz dünyasındaki öneminin farkında. Finlandiya'nın ise Rusya ile sınırı var." dedi.

İki başbakan, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmesi noktasında da hemfikir olduklarını ifade etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşen Marin, bölgede Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmişti.

AA / Stipe Majic - Güncel

Hırvatistan Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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