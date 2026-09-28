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Finlandiya Savunma Bakanı Hakkanen, İsrail ile savunma işbirliğini sürdürmeyi savundu

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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkesinin İsrail ile savunma işbirliğini uzun vadede sürdürmesi gerektiğini savundu. Hakkanen, İsrail'den alınan David's Sling, Gabriel 5 ve Spike sistemlerinin Finlandiya'nın savunma kapasitesinde merkezi öneme sahip olduğunu iddia etti.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ülkesinin istese de istemese de İsrail ile savunma işbirliği yapmaya mecbur olduğunu belirtti.

Finlandiya Savunma Bakanlığınca yayımlanan, Hakkanen'in kaleme aldığı " Finlandiya'nın güvenliği her zaman önceliklidir" başlıklı yazıda Finlandiya'nın İsrail ile savunma işbirliğine yer verildi.

Finlandiya'nın uzun vadede İsrail ile savunma işbirliğini sürdürmesi gerektiğini savunan Hakkanen, İsrail'den satın aldıkları David's Sling (Davud Sapanı), Gabriel 5 füzeleri ve Spike tanksavar füze sistemlerinin Finlandiya'nın savunma kapasitesinde merkezi bir öneme sahip olduğunu iddia etti.

Hakkanen, "Savunma kapasitesi açısından yalnızca ilk tedarik değil, uzun vadeli güvenlik ve tedarik güvenliği de hayati önem taşımakta. Bu gerçek, istesek de istemesek bizi İsrail ile savunma alanında işbirliği yapmaya mecbur kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülke basınında 1 Eylül'de yayımlanan haberlerde, Finlandiya'nın İsrail ile var olan savunma işbirliği anlaşmasını, Gazze'de soykırımın devam ettiği 2024'te kamuoyuna duyurmadan imzalayarak 2034'e kadar uzattığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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