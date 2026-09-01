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Finlandiya'nın İsrail'le gizli savunma anlaşması: 10 yıl uzatıldı

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Finlandiya'nın, Gazze'de soykırımın sürdüğü 2024'te kamuoyuna duyurmadan İsrail ile savunma işbirliği anlaşmasını 2034'e kadar uzattığı ortaya çıktı. Muhalefet, kararı 'tarihi bir utanç' olarak nitelendirirken, Savunma Bakanı uzatmanın olağan olduğunu savundu.

Finlandiya'nın İsrail ile savunma işbirliği anlaşmasını, Gazze'de soykırımın devam ettiği 2024'te kamuoyuna duyurmadan imzaladığı ve 2034'e kadar uzattığı belirtildi.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansının savunma kaynaklarına dayandırdığı haber, Finlandiya'nın İsrail'e savunma işbirliği anlaşmasının uzatılması teklifiyle gittiğini ve anlaşmanın "gizlice" Gazze'de soykırımın devam ettiği 2024'te 10 yıllığına uzatıldığını ortaya koydu.

Finlandiya'nın İsrail ile 2034'e kadar uzattığı savunma işbirliğinin, savunma araştırmaları ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra askeri malzeme tedariki ve savunma sanayisindeki işbirliğini kapsadığı ifade edildi.

"Tarihi bir utanç"

Muhalefet, anlaşmanın uzatılmasının kamuoyuna duyurulmamasına tepki göstererek, Gazze'de soykırımın devam ettiği bir dönemde İsrail ile savunma işbirliğinin uzun vadeli olarak genişletilmesini ve kararın gizlenmesini eleştirdi.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Sofia Virta, hükümetin bu kararını "tarihi bir utanç" şeklinde niteledi.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, yaptığı bir açıklamada, İsrail ile savunma işbirliğinin uzatılmasının olağan bir durum olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA
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